Rusza sezon NBA! Jeremy Sochan powalczy o tytuł?

W grudniu 2024 roku minęło 28 lat pracy trenerskiej Gregga Popovicha ze Spurs. Pod jego wodzą „Ostrogi” pięć razy zdobyły mistrzostwo (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). W edycję 2025/26 wkraczają jednak bez legendarnego szkoleniowca, którego do przejścia na emeryturę zmusiły problemy zdrowotne. Zastąpił go wieloletni asystent Mitch Johnson.

W ostatnich latach klub przechodził przebudowę. Teksańczycy nie kusili nikogo wysokim kontraktem, ale cierpliwie szukali młodych talentów w drafcie. Szczęście uśmiechnęło się do nich w 2023 roku. Wówczas mieli prawo wybierać jako pierwsi, a do NBA postanowił się zgłosić francuski fenomen Victor Wembanyama. Spurs bez wahania po niego sięgnęli. Rok wcześniej, z dziewiątym numerem, wybrali reprezentanta Polski - Sochana.

Popovich zostawił drużynę perspektywiczną, która wreszcie może powalczyć o fazę play off. W 2024 roku Wembanyama zdobył nagrodę dla najlepszego debiutanta, a w ostatnim sezonie zgarnął ją inny zawodnik Spurs - Stephon Castle. Jego w drafcie wybrano z numerem czwartym.

W końcu też zespół z San Antonio zaatakował rynek transferowy. W lutym ściągnął z Sacramento Kings 27-letniego rozgrywającego De’Aarona Foxa, który ma za sobą występ w Meczu Gwiazd.

Szanse Spurs w dużej mierze zależą od zdrowia Wembanyamy, a z tym bywało różnie. Poprzedni sezon zakończył już w lutym z powodu zakrzepu w ramieniu. W tym momencie „Ostrogi” miały bilans 21-24, ale bez Francuza w kolejnych miesiącach wygrał tylko 13 z 37 spotkań.

Zdrowie nie jest też mocną stroną Sochana. Przez trzy sezony wystąpił w 184 meczach na 246 możliwych. Z powodu urazu nadgarstka opuści środową inaugurację z Dallas Mavericks. W poprzednich rozgrywkach często zaczynał mecze na ławce rezerwowych, a średnio zdobywał 11,4 pkt.

Walkę o play off Spurs utrudni niezwykle silna stawka na Zachodzie. W poprzednim sezonie w tej konferencji aż osiem drużyn wygrało co najmniej 48 spotkań. Na Wschodzie było takich tylko pięć.

Na mistrzostwo eksperci największe szanse dają broniącym tytułu Thunder, których droga przypomina tą obraną przez Spurs. Ich motorem napędowym jest Shai Gilgeous-Alexander, którego co prawda nie wybrali w drafcie, ale trafił do nich w 2019 roku po zaledwie jednym sezonie w Los Angeles Clippers.

Inni wyróżniający się zawodnicy Thunder, jak Jalen Williams czy Chet Holmgren są już efektem dobrych wyborów w drafcie.

Ostatnią drużyną, której udało się obronić tytuł, byli w 2018 roku Golden State Warriors. W dodatku w siedmiu ostatnich sezonach mistrzostwo zdobyło siedem różnych zespołów.

Za najgroźniejszych rywali Thunder uchodzą mistrzowie z 2023 roku - Denver Nuggets. Latem najważniejszym ruchem ekipy ze stanu Kolorado było pozyskanie Camerona Johnsona z Brooklyn Nets, który ma lepiej niż Michael Porter Jr uzupełniać duet gwiazd Nikola Jokic - Jamal Murray.

W kompletnej rozsypce są za to mistrzowie z 2024 - Boston Celtics. W maju zerwania ścięgna Achillesa doznał gwiazdor zespołu Jayson Tatum i klub nie widząc bez niego szans walki o tytuł przebudował skład, pozbywając się dobrze zarabiających graczy, jak Kristpas Porzingis czy Jrue Holiday.

Pierwszego dnia odbędą się tylko dwa, ale bardzo ciekawe mecze. Thunder podejmą Houston Rockets, których wzmocnił Kevin Durant, a Los Angeles Lakers zmierzą się z Golden State Warriors.

Sezon zasadniczy 2024/25 zakończy się 12 kwietnia. Dwa dni później rozpoczną się baraże o udział w fazie play off. Start wielkiego finału zaplanowano na 4 czerwca.

KN, PAP