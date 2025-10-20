Sensacyjny mistrz Szwecji! Największy sukces w historii klubu

Piłka nożna

Klub Mjaellby AIF niespodziewanie został piłkarskim mistrzem Szwecji. W poniedziałek zespół z liczącego 1,4 tys. mieszkańców miasteczka na południu kraju pokonał IFK Goeteborg 2:0 i na trzy kolejki przed końcem rozgrywek systemem wiosna-jesień zapewnił sobie tytuł.

Sensacyjny mistrz Szwecji! Największy sukces w historii klubu
fot: PAP
Klub z Mjaellby odniósł największy sukces w swojej 86-letniej historii. Po 27 z 30 kolejek ma 11 punktów przewagi nad drugim w tabeli Hammarby.

 

Trener mistrza Anders Torstensson nie ma w składzie żadnych znanych nazwisk, a klub nie jest wspierany przez bogatych inwestorów. Według ekspertów kluczem do sukcesu jest spójność zespołu, dobry skauting i dalekowzroczne zarządzanie. Jak wyliczył serwis transfermarkt.com, wartość drużyny plasuje ją na dziewiątym miejscu w lidze.

 

Mjaellby mecze w roli gospodarza rozgrywa na stadionie w nieco większym, liczącej 1,5 tys. mieszkańców miejscowości Haellevik.

PAP
