Siatkarskie ME odbędą się w Polsce! Świderski: To dla nas bardzo ważna impreza

O miejscu i terminie europejskiego czempionatu poinformowano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych regionu i Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

ZOBACZ TAKŻE: Grbić mówi o swojej przyszłości. To wtedy rozstrzygną się jego losy

Dyrektor turnieju w Starych Jabłonkach Tomasz Dowgiałło zapowiedział, że przyszłoroczne ME potrwają pięć dni (12-16 sierpnia), będą rozgrywane na sześciu boiskach, a na stadionie głównym będzie co najmniej 4,5 tys. miejsc dla kibiców.

Przekazał, że w turnieju głównym wezmą udział po 32 drużyny kobiece i męskie. Polska – jako gospodarz – otrzyma gwarantowane trzy miejsca w obu tych kategoriach, niezależnie od pozycji rankingowych.

- Będzie po osiem grup w każdej kategorii. Mamy jeszcze do wyboru system rozgrywania tych grup, musimy podjąć decyzję w tej sprawie. Losowanie grup powinno nastąpić około półtora miesiąca przez imprezą - dodał Dowgiałło.

Poinformował, że pula nagród w ME wyniesie ok. 1,3 mln zł, a koszt całej imprezy szacowany jest na 4,5-5 mln zł. Transmisja telewizyjna imprezy ma dotrzeć do 57 krajów.

Prezes PZPS Sebastian Świderski podkreślił, że dzięki organizowanym od lat turniejom Stare Jabłonki są na całym świecie kojarzone z siatkówką plażową. Dlatego - jak zapewnił - wierzy, że będzie to bardzo udany turniej.

Świderski zaznaczył, że decyzja o przyszłorocznych ME w Starych Jabłonkach zostanie ogłoszona oficjalnie przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) podczas walnego zgromadzenia z udziałem wszystkich krajów członkowskich na początku listopada w Paryżu.

Przyznał, że gwarantowany udział polskich duetów kobiecych i męskich jest istotny w kontekście zdobywania, zwłaszcza przez młodych zawodników, punktów rankingowych przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles.

- Nasze pary, które teraz trenują, przygotowują się w spalskich obiektach, będą miały okazję sprawdzić się z najlepszymi zespołami w Europie, więc dla nas to jest bardzo ważna impreza – powiedział PAP prezes PZPS.

Zdaniem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego będzie to wydarzenie istotne nie tylko ze względów sportowych, ale również promocyjnych. Region liczy, że skorzysta na przyjeździe kibiców do Starych Jabłonek i na medialnych zasięgach imprezy.

Stare Jabłonki mają bogatą historię związaną z siatkówką plażową. W latach 2004-14 ta mazurska wieś nad jeziorem Szeląg Mały była gospodarzem turniejów ówczesnego cyklu World Tour, a od 2024 roku turnieju Beach Pro Tour. Największą imprezą, która dotychczas odbyła się w Starych Jabłonkach, były mistrzostwa świata w 2013.