Stefanos Tsitsipas - Lorenzo Musetti na żywo. ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik online

Pora na hit pierwszej rundy turnieju rangi ATP 500 w Wiedniu. W stolicy Austrii mierzą się Grek Stefanos Tsitsipas i rozstawiony z numerem 4. Włoch Lorenzo Musetti.

Dla Tsitsipasa to powrót do głównego cyklu po niespełna dwóch miesiącach i występu w wielkoszlemowym US Open. Ostatnio natomiast rywalizował w Six Kings Slam. Odpadł w ćwierćfinale po porażce z Jannikiem Sinnerem z Italii i zarobił półtora miliona dolarów.

Musetti z kolei po występach w Chinach przeniósł się do Europy. Po jednym zwycięstwie w imprezie ATP 250 w Brukseli pożegnał się ze zmaganiami na etapie ćwierćfinału.

Tsitsipas i Musetti mają już na swoim koncie siedem bezpośrednich pojedynków. W pierwszych pięciu lepszy był Grek, a poprzednie dwa wygrał Włoch.

