Stefanos Tsitsipas - Lorenzo Musetti na żywo. ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik online

Stefanos Tsitsipas - Lorenzo Musetti to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik na żywo meczu Stefanos Tsitsipas - Lorenzo Musetti na Polsatsport.pl.

Pora na hit pierwszej rundy turnieju rangi ATP 500 w Wiedniu. W stolicy Austrii mierzą się Grek Stefanos Tsitsipas i rozstawiony z numerem 4. Włoch Lorenzo Musetti.

 

Dla Tsitsipasa to powrót do głównego cyklu po niespełna dwóch miesiącach i występu w wielkoszlemowym US Open. Ostatnio natomiast rywalizował w Six Kings Slam. Odpadł w ćwierćfinale po porażce z Jannikiem Sinnerem z Italii i zarobił półtora miliona dolarów.

 

Musetti z kolei po występach w Chinach przeniósł się do Europy. Po jednym zwycięstwie w imprezie ATP 250 w Brukseli pożegnał się ze zmaganiami na etapie ćwierćfinału.

 

Tsitsipas i Musetti mają już na swoim koncie siedem bezpośrednich pojedynków. W pierwszych pięciu lepszy był Grek, a poprzednie dwa wygrał Włoch.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Stefanos Tsitsipas - Lorenzo Musetti na Polsatsport.pl.

