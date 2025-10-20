Szokujące doniesienia! Iordanescu chce odejść z Legii?

Iordanescu nie ma ostatnio najlepszego czasu. Prowadzona przez niego stołeczna ekipa przegrała swoje trzy ostatnie spotkania o punkty. Najpierw w fazie ligowej Ligi Konferencji przy Łazienkowskiej poległa 0:1 z Samsunsporem, a następnie musiała przełknąć gorycz porażki w dwóch wyjazdowych spotkaniach PKO BP Ekstraklasy: najpierw z Górnikiem Zabrze, a następnie z Zagłębiem Lubin.

Wiele osób krytykowało decyzje podejmowane przez rumuńskiego szkoleniowca. Wystarczy przypomnieć, że Iordanescu na mecz europejskiego pucharu dokonał bardzo wielu zmian w podstawowym składzie, by dać zawodnikom odpocząć przed... przegranym starciem z Górnikiem.

Nic zatem dziwnego, że w mediach pojawiają się doniesienia o możliwym odejściu Iordanescu z Legii. Szokujące informacje w tej sprawie przekazano jednak na portalu "Goal.pl". Według zacytowanego tam anonimowego źródła trener miał sam poprosić o rozwiązanie swojego obecnego kontraktu. Na takie rozwiązanie mieli nie zgodzić się włodarze ekipy ze stolicy Polski.

Iordanescu do tej pory poprowadził "Wojskowych" w 21 spotkaniach. Pod jego batutą piłkarze warszawskiego zespołu wygrali dziesięć starć, zremisowali pięć i przegrali sześć.

Legia swój kolejny mecz rozegra już w ten czwartek (24.10). W drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzy się z Szachtarem Donieck. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek transmisji o 18:35.

AA, Polsat Sport