Taylor Fritz - Valentin Vacherot na żywo. ATP w Bazylei. Relacja live i wynik online

Do gry powraca sensacyjny triumfator turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju - Valentin Vacherot. Dzięki zwycięstwu w Chinach Monakijczyk zanotował gigantyczny awans w rankingu ATP, który pozwala mu na występy w głównym cyklu. Przesunął się bowiem z 204. na 40. miejsce, a obecnie jest 39.

W tym tygodniu Vacherot rywalizuje w zmaganiach rangi ATP 500 w Bazylei. Jego przeciwnikiem w pierwszej rundzie jest czwarty na światowej liście Taylor Fritz. Amerykanin został rozstawiony z numerem 1.

Dla obu tenisistów to pierwszy bezpośredni pojedynek.

