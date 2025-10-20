Trwa świetna passa Milanu. Koszmar Fiorentiny

Kibice klubu z Florencji przeżywają w obecnym sezonie ciężkie chwile, ale od 55. minuty meczu w Mediolanie mogli liczyć na przełamanie fatalnej serii. Ich drużyna objęła wówczas prowadzenie po golu reprezentanta Niemiec Robina Gosensa.

Radość gości trwała jednak tylko osiem minut. Po tym krótkim okresie wyrównał Portugalczyk Rafael Leao, a w 86. minucie ten sam zawodnik - wykorzystując rzut karny - zapewnił Milanowi bardzo cenne zwycięstwo.

Co ciekawe, wcześniej dynamiczny skrzydłowy nie strzelił gola na San Siro od 513 dni (w tamtym sezonie wszystkie osiem bramek zdobył na wyjeździe).

Zwycięstwo ekipy Massimiliano Allegriego oznacza, że zespół gospodarzy z dorobkiem 16 punktów jest liderem, a Fiorentina (3 pkt) spadła na 18. miejsce, otwierające strefę spadową.

Lider Milan o jeden punkt wyprzedza lokalnego rywala Inter, który dzień wcześniej wygrał na wyjeździe z Romą 1:0. W trakcie drugiej połowy na boisko weszli dwaj reprezentanci Polski. W ekipie gości od 81. minuty grał doświadczony pomocnik Piotr Zieliński, a w drużynie z Rzymu od 56. minuty utalentowany obrońca Jan Ziółkowski.

Oprócz Interu po 15 pkt mają również broniące tytułu Napoli (porażka w sobotę 0:1 z Torino) oraz czwarta obecnie Roma.

W niedzielnym meczu Atalanta Bergamo - Lazio, zakończonym wynikiem bezbramkowym, na ławce rezerwowych gospodarzy usiadł Nicola Zalewski, który w ostatnich tygodniach pauzował z powodu kontuzji i opuścił m.in. oba październikowe mecze reprezentacji Polski (1:0 z Nową Zelandią w Chorzowie i 2:0 z Litwą w Kownie). Piłkarze z Bergamo zajmują ósmą lokatę - 11 pkt.

Rezerwowym w niedzielę był również bramkarz Łukasz Skorupski. Jego Bologna, z którą w minionym tygodniu przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku, pokonała na wyjeździe Cagliari 2:0 i awansowała na piąte miejsce - 13 pkt.

Dość niespodziewanej porażki tego dnia doznał siódmy obecnie Juventus, wciąż bez pauzującego z powodu kontuzji Arkadiusza Milika. Przegrał na wyjeździe 0:2 z Como, które wyprzedziło „Starą Damę” w tabeli - obie ekipy zgromadziły po 12 pkt.

W poniedziałek Udinese Jakuba Piotrowskiego i Adama Buksy zagra na wyjeździe z beniaminkiem Cremonese.

KN, PAP