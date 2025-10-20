Wielki sukces polskich siatkarzy! Środek nocy i takie wieści

Już na etapie półfinału turnieju było jasne, że Biało-Czerwoni opuszczą meksykańską Pueble z co najmniej srebrnymi krążkami. A to dlatego, że w walce o finał zmierzyły się dwa polskie tandemy. Beta i Besarab pokonali Szymona Pietraszka i Jakuba Krzemińskiego 21:16, 21:15.

W wielkim finale, który odbył się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, najlepsi okazali się Łotysze, którzy pokonali nasz team 21:19, 21:19. Wyniki poszczególnych setów wyraźnie pokazują, że złoto było o krok, ale w każdej partii minimalnie lepsi okazali się rywale z północy Europy.

Z kolei Pietraszek i Krzemiński skończyli turniej na czwartym miejscu, przegrywając mecz o brązowy medal z reprezentantami gospodarzy Inesem Vargasem Laresem i Carlosem Andresem Ayalą 17:21, 19:21.

Szymon Beta/Artem Besarab - Gustavs Auzins/Kristian Fokerots 0:2 (19:21, 19:21)

Polsat Sport