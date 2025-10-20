Wielkie osłabienie reprezentacji! To już oficjalne

Wicelider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner nie wystąpi w reprezentacji Włoch w fazie finałowej Pucharu Davisa - ogłosił kapitan Italii Filippo Volandri. Turniej z udziałem ośmiu drużyn zostanie rozegrany w dniach 18-23 listopada w Bolonii.

fot. PAP/EPA/STR
- Rozumiemy i szanujemy decyzję Jannika, choć jest dla nas bolesna. Podjął ją pod koniec długiego i wymagającego sezonu, w którym po raz kolejny pokazał, że jest wybitnym modelem do naśladowania dla całego środowiska tenisowego we Włoszech - skomentował prezes Włoskiej Federacji Tenisa i Padla Angelo Binaghi.

 

Volandri ogłosił, że w składzie Italii znaleźli się Matteo Berrettini, Flavio Cobolli i Lorenzo Musetti, a także debliści Simone Bolelli i Andrea Vavassori.

 

Włosi, którzy walczą o trzeci triumf z rzędu, zmierzą się w ćwierćfinale z reprezentacją Austrii. Impreza odbędzie się w dniach 18-23 listopada w Bolonii.

JC, PAP
