Wisła ponownie w czołówce! Ważne zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie

Pierwsze 25 minut meczu upłynęło pod znakiem mało efektownej gry. Obie drużyny próbowały konstruować akcje ofensywne, jednak brakowało im precyzji w finalizacji - strzały mijały bramkę lub pewnie wyłapywał je golkiper. Gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce, lecz rywale skutecznie odpierali ich ataki.

Wreszcie w 28. minucie po rzucie rożnym piłka poszybowała na pole karne, a następnie spadła pod nogi nadbiegającego Daniego Pacheco, który w swoim stylu umieścił ją w siatce.

Piłkarze Wisły starali się wykorzystać kontrę w 37. min, gdy Juric zagrał do Łukasza Sekulskiego na lewą stronę, ten podał w pole karne do Dominika Kuna, który jednak strzelił obok bramki.

W 42. min po podaniu Żana Rogelija głową z czwartego metra bramkę strzelił kapitan zespołu Sekulski. Jeszcze nie ucichła radość po zdobyciu drugiego gola, gdy akcję rozpoczął tym razem Sekulski, ale skończył Juric, pokonując pewnie Miłosza Mleczko.

Piłkarzom z Niecieczy udało się jednak zmniejszyć rozmiary porażki. W 83. min Damian Hilbrycht wykonywał rzut rożny, Kopacz uderzył głową, a piłka do siatki wpadła po kontakcie z udem obrońcy gospodarzy Andriasa Edmundssona.

Po fantastycznym początku sezonu i świetnych spotkaniach w lipcu i sierpniu, we wrześniu Wisła nie wygrała ani razu. Teraz na czterech przerwała serię meczów bez zwycięstwa.

Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:1 (3:0).

Bramki: 1:0 Dani Pacheco (28), 2:0 Łukasz Sekulski (42), 3:0 Deni Juric (43), 3:1 Andrias Edmundsson (83-samobójcza).

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Andrias Edmundsson - Zan Rogelj, Tomas Tavares (84. Nemanja Mijuskovic), Dominik Kun, Dani Pacheco (71. Matchoi Djalo), Quentin Lecoeuche (84. Aleksandre Kalandadze) - Łukasz Sekulski (84. Krystian Pomorski), Deni Juric (77. Kevin Custovic).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Miłosz Mleczko - Artem Putiwcew, Bartosz Kopacz, Arkadiusz Kasperkiewicz (46. Lucas Masoero) - Radu Boboc (89. Thiago Dombroski), Krzysztof Kubica, Maciej Ambrosiewicz (77. Rafał Kurzawa), Gabriel Isik - Igor Strzałek (65. Damian Hilbrycht), Morgan Fassbender (77. Wojciech Jakubik), Sergio Guerrero.

Żółta kartka - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Arkadiusz Kasperkiewicz.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 6 346.

PAP