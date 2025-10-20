Zieliński/Pavlasek - Vavassori/Bolelli na żywo. ATP w Bazylei. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Andrea Vavassori/Simone Bolelli to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Bazylei. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Andrea Vavassori/Simone Bolelli na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński wrócił do gry z Adamem Pavlaskiem. W zeszłym tygodniu para dotarła wspólnie do półfinału imprezy ATP 250 w Sztokholmie, natomiast teraz rywalizuje w turnieju ATP 500 w Bazylei.

 

ZOBACZ TAKŻE: WTA ogłasza. Sabalenka może świętować, Świątek już bez szans na awans

 

Polsko-czeski duet w pierwszej rundzie Swiss Indoors Basel ma niełatwe zadanie. Mierzy się bowiem z rozstawionymi z "2" Andreą Vavassorim i Simone Bolellim.

 

W przeszłości Zieliński i Pavlasek grali już przeciwko Włochom. Podczas tegorocznej edycji Wimbledonu to właśnie Polak z Czechem okazali się lepsi po zażartej batalii, triumfując 7:6(9), 7:6(5).

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Andrea Vavassori/Simone Bolelli na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM PAVLASEKANDREA VAVASSORIATPATP 500 W BAZYLEIATP 500 W BAZYLEI 2025ATP TOURATP W BAZYLEIATP W BAZYLEI 2025JAN ZIELIŃSKISIMONE BOLELLISWISS INDOORS BASELSWISS INDOORS BASEL 2025TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 