Zieliński/Pavlasek - Vavassori/Bolelli na żywo. ATP w Bazylei. Relacja live i wynik online

Jan Zieliński wrócił do gry z Adamem Pavlaskiem. W zeszłym tygodniu para dotarła wspólnie do półfinału imprezy ATP 250 w Sztokholmie, natomiast teraz rywalizuje w turnieju ATP 500 w Bazylei.

Polsko-czeski duet w pierwszej rundzie Swiss Indoors Basel ma niełatwe zadanie. Mierzy się bowiem z rozstawionymi z "2" Andreą Vavassorim i Simone Bolellim.

W przeszłości Zieliński i Pavlasek grali już przeciwko Włochom. Podczas tegorocznej edycji Wimbledonu to właśnie Polak z Czechem okazali się lepsi po zażartej batalii, triumfując 7:6(9), 7:6(5).

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Andrea Vavassori/Simone Bolelli na Polsatsport.pl.