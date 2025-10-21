60 porażek z rzędu. Trwa koszmarna seria siatkarskiego klubu

W poprzednim sezonie ekipa DKSE była czerwoną latarnią rozgrywek. Drużyna przegrała wszystkie 22 rozegrane mecze, notując w nich bilans setów 4:66 i z zerowym dorobkiem punktowym zajęła ostatnie, 12. miejsce w lidze.

Mimo tak tragicznej postawy zespół dostał szansę zrehabilitowania się w kolejnym sezonie Extraligi. Władze węgierskiej federacji poinformowały bowiem, że w kampanii 2025/2026 liga będzie liczyła 13 drużyn, a wśród nich znajdzie się również DKSE!

Decyzją krajowego Związku, do 12 ekip, które walczyły o mistrzostwo Węgier w rozgrywkach 2024/2025, dokooptowana została drużyna Szolnoki Roplabda Klub, czyli zwycięzca NB II (drugi poziom rozgrywkowy na Węgrzech).

Na inaugurację sezonu 2025/2026 siatkarze DKSE ani przez chwilę nie mogli nawet marzyć o korzystnym rezultacie. Wyjazdowe spotkanie z VRC Kazincbarcika przegrali gładko 0:3, ulegając w poszczególnych partiach do 11, 8 i 12.

Jak podaje dziennik "Nemzeti Sport", dla ekipy ze środkowej części Węgier była to 60. porażka z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej! Ostatni raz siatkarze Dunaujvarosi KSE cieszyli się ze zwycięstwa w TippmixPro Extralidze... 23 kwietnia 2023 roku, kiedy wygrali 3:2 z Dag KSE. Od tamtej pory nie tylko za każdym razem schodzili z parkietu pokonani, ale i w aż 58 przypadkach rywale wygrywali za trzy punkty. Tylko dwukrotnie zespołowi DKSE udawało się doprowadzić do tie-breaka...

Najbliższą okazję do przerwania fatalnej passy zawodnicy z miasta Dunaujvaros będą mieli w najbliższą niedzielę (26 października). O korzystny rezultat będzie jednak niezwykle trudno, gdyż DKSE zagra na wyjeździe z aktualnym mistrzem kraju, MAV Elore.