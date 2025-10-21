Aktualna tabela Ligi Mistrzów. Kto jest na prowadzeniu?
Za nami kolejne mecze fazy ligowej Ligi Mistrzów. Kto obecnie prowadzi w największym europejskim pucharze? Zobacz aktualną tabelę Ligi Mistrzów.
Tabela Ligi Mistrzów - stan na 21.10:
Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Bramki - Punkty
1. Paris Saint-Germain 3 3 0 0 13-3 9
2. Inter Mediolan 3 3 0 0 9-0 9
3. Arsenal Londyn 3 3 0 0 8-0 9
4. Borussia Dortmund 3 2 1 0 12-7 7
5. Manchester City 3 2 1 0 6-2 7
6. Bayern Monachium 2 2 0 0 8-2 6
7. Newcastle United 3 2 0 1 8-2 6
8. Real Madryt 2 2 0 0 7-1 6
9. Barcelona 3 2 0 1 9-4 6
10. Karabach Agdam 2 2 0 0 5-2 6
11. PSV Eindhoven 3 1 1 1 8-6 4
12. Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3-2 4
13. Olympique Marsylia 2 1 0 1 5-2 3
14. Club Brugge 2 1 0 1 5-3 3
15. Sporting Lizbona 2 1 0 1 5-3 3
16. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6-6 3
17. Liverpool 2 1 0 1 3-3 3
18. Atletico Madryt 3 1 0 2 7-8 3
19. Chelsea Londyn 2 1 0 1 2-3 3
20. Galatasaray Stambuł 2 1 0 1 2-5 3
21. Atalanta Bergamo 2 1 0 1 2-5 3
22. Napoli 3 1 0 2 4-9 3
23. Union St. Gilloise 3 1 0 2 3-9 3
24. Juventus Turyn 2 0 2 0 6-6 2
25. Bodoe/Glimt 2 0 2 0 4-4 2
26. Pafos FC 3 0 2 1 1-5 2
27. Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5-10 2
28. AS Monaco 2 0 1 1 3-6 1
29. Slavia Praga 2 0 1 1 2-5 1
30. Villarreal 3 0 1 2 2-5 1
31. FC Kopenhaga 3 0 1 2 4-8 1
32. Olympiakos Pireus 3 0 1 2 1-8 1
33. Kajrat Ałmaty 3 0 1 2 1-9 1
34. Benfica Lizbona 3 0 0 3 2-7 0
35. Athletic Bilbao 2 0 0 2 1-6 0
36. Ajax Amsterdam 2 0 0 2 0-6 0