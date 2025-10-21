Co za walka! Majchrzak blisko sprawienia sensacji

Kamil Majchrzak pewnie przeszedł kwalifikacje do turnieju ATP w Bazylei, pokonując w nich bez starty seta Pedro Martineza i Valentina Royera. W pierwszej rundzie zmagań w Szwajcarii Polak miał trudne zadanie - trafił na rozstawionego z "dwójką" Bena Sheltona, który znajduje się na szóstym miejscu w rankingu ATP.

Pierwszy set był niezwykle wyrównany. Panowie pilnowali swojego podania i nie dawali się przełamać. Stan ten utrzymywał się przez cały czas, dlatego po doprowadzeniu do wyrównania przez piotrkowianina na 6:6 o zwycięstwie w pierwszej części musiał zadecydować tie-break. A w nim Polak nie dał rywalowi żadnych szans, triumfując 7:2.

Drugą odsłonę meczu lepiej rozpoczął Amerykanin - od przełamania. Był to kluczowy moment, gdyż Shelton nie dawał się zaskoczyć przy swoim serwisie - najpierw odskoczył na 2:0, a później na 5:3. Kolejny gem również padł łupem tenisisty z Florydy, po tym, jak Majchrzak ponownie utracił swoje podanie.

Trzeci set, tak jak pierwszy, był niesamowicie wyrównany, obaj tenisiści pomimo zmęczenia utrzymywali koncentrację na najwyższym poziomie. Żaden z nich nie przechylił szali zwycięstwa na swoją stronę i znowu do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break, tym razem decydujący o losach całego spotkania. Lepiej zaczął go Polak, wyszedł na prowadzenie 4:2, a chwilę potem było już 6:4 - Polak miał dwie piłki meczowe, jednak amerykański tenisista zdołał je obronić. Amerykanin poszedł za ciosem i wygrał 9:7.

Po walce trwającej dwie godziny i 43 minuty w drugiej rundzie melduje się Shelton. Jego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar.

Kamil Majchrzak - Ben Shelton 7:6, 3:6, 6:7

MR, Polsat Sport