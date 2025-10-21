Zarówno ekwadorski Independiente del Valle, jak i brazylijskie Atletico Mineiro mogą pochwalić się dwukrotnym triumfem w rozgrywkach Copa Sudamericana. Gospodarze środowego spotkania sięgali po tytuł w latach 2019 i 2022, natomiast ich przeciwnicy zwyciężali w 2018 i 2021 roku.

W ubiegłym sezonie trofeum trafiło do argentyńskiego Racing Club de Avellaneda, który w finale pokonał brazylijskie Cruzeiro 3:1.

W drugim półfinale chilijski Universidad de Chile zmierzy się z argentyńskim Atletico Lanus.

O awansie zadecydują dwumecze - każda drużyna rozegra spotkanie zarówno przed własną publicznością, jak i na wyjeździe, podobnie jak w europejskiej Lidze Mistrzów.

ŁO, Polsat Sport