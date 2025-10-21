Copa Sudamericana: CSD Independiente del Valle - Atletico Mineiro MG. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

CSD Independiente - Atletico Mineiro to półfinał Copa Sudamericana - klubowych rozgrywek Ameryki Południowej. Relacja live i wynik na żywo meczu Independiente - Atletico Mineiro na Polsatsport.pl.

Zarówno ekwadorski Independiente del Valle, jak i brazylijskie Atletico Mineiro mogą pochwalić się dwukrotnym triumfem w rozgrywkach Copa Sudamericana. Gospodarze środowego spotkania sięgali po tytuł w latach 2019 i 2022, natomiast ich przeciwnicy zwyciężali w 2018 i 2021 roku.

 

W ubiegłym sezonie trofeum trafiło do argentyńskiego Racing Club de Avellaneda, który w finale pokonał brazylijskie Cruzeiro 3:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Stracił pracę po... ośmiu meczach. Kolejna zmiana trenera w Premier League

 

W drugim półfinale chilijski Universidad de Chile zmierzy się z argentyńskim Atletico Lanus.

 

O awansie zadecydują dwumecze - każda drużyna rozegra spotkanie zarówno przed własną publicznością, jak i na wyjeździe, podobnie jak w europejskiej Lidze Mistrzów.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Independiente - Atletico Mineiro na Polsatsport.pl. 

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATLETICO MINEIRO MGCOPA SUDAMERICANACSD INDEPENDIENTE DEL VALLEINNEPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 