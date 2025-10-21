Deklasacja! Śląsk Wrocław z drugą porażką w europejskim pucharze

Mecz nie rozpoczął się po myśli zawodników z Wrocławia. Już w pierwszej kwarcie Śląsk miał spore problemy ze skutecznością, choć rywale również nie imponowali w ataku. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 18:15 na korzyść gospodarzy. O przewadze zespołu z Jerozolimy zadecydowała liczba strat popełnianych przez wrocławian.

W drugiej kwarcie Hapoel znacząco poprawił celność rzutów, natomiast Śląsk z każdą minutą grał coraz mniej dokładnie. Goście mieli kłopoty zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, a Izraelczycy konsekwentnie wykorzystywali każdy błąd rywali. Już do przerwy zespół z Wrocławia przegrywał różnicą ponad 20 punktów, a tablica wyników wskazywała 49:28 dla Hapoelu.

ZOBACZ TAKŻE: Dwukrotny mistrz NBA podpisał nową umowę. Zawrotna suma na kontrakcie!

Po zmianie stron obraz gry nie uległ większej zmianie. Podopieczni Ainarsa Bagatskisa nadal nie potrafili odzyskać rytmu w ataku, choć rywale zaczęli popełniać więcej niewymuszonych błędów. Mając bezpieczną przewagę, zawodnicy z Jerozolimy częściej próbowali efektownych, lecz ryzykownych akcji, co prowadziło do częstszych strat.

W ostatniej kwarcie wrocławianie starali się zmniejszyć różnicę punktową, jednak nie byli w stanie realnie zagrozić prowadzeniu gospodarzy. Spotkanie zakończyło się zasłużonym zwycięstwem Hapoelu.

Dla Śląska była to druga porażka w czterech meczach w fazie grupowej EuroCupu, co plasuje obecnie zespół z Dolnego Śląska na szóstym miejscu w tabeli grupy A. W kolejnym spotkaniu wrocławianie zmierzą się z włoskim Reyerem Venezia.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Hapoel Bank Yahav Jerozolima - WKS Śląsk Wrocław 86:69 (18:15, 31:13, 19:19, 18:22)

Punkty:

Hapoel Bank Yahav Jerozolima: Jared Harper 20, Khadeen Carrington 12, Anthony Lamb 12, Dmytro Skapintsev 11, Roi Huber 9, Justin Smith 8, Austin Wiley 7, Yovel Zoosman 7, Nimrod Levi 0, Roy Paretsky 0, Josiah-Jordan James 0;

Śląsk Wrocław: Kadre Gray 15, Jakub Nizioł 15, Jakub Urbaniak 10, Stefan Dordevic 8, Noah Kirkwood 8, Aleksander Wiśniewski 4, Ajdin Penava 3, Błażej Czerniewicz 3, Dejon Davis 2, Błażej Kulikowski 1, Jared Coleman-Jones 0, Wojciech Siembiga 0.