Demonstracja siły! Zwycięstwo Interu i pełny mecz Zielińskiego

Interowi sforsowanie na wyjeździe belgijskiej obrony zajęło 41 minut. Wówczas trafił Denzel Dumfries. Jeszcze przed przerwą wynik podwyższył Lautaro Martinez.

ZOBACZ TAKŻE: Aktualna tabela Ligi Mistrzów. Kto jest na prowadzeniu?

Później z goli cieszyli się także Hakan Calhanoglu, który wykorzystał rzut karny, i Francesco Pio Esposito. Zespół z Belgii nie miał najmniejszych szans w tym starciu.

Od pierwszej do ostatniej minuty na boisku przebywał Piotr Zieliński. Reprezentant Polski miał 75 kontaktów z piłką. Zaliczył 60 dokładnych podań na 62 próby.

To już trzecie zwycięstwo Interu w tej edycji Ligi Mistrzów. Royale Union Saint-Gilloise ma na swoim koncie triumf i dwie porażki.

Royale Union Saint-Gilloise - Inter Mediolan 0:4 (0:2)

Bramki: Denzel Dumfries 41, Lautaro Martinez 45+1, Hakan Calhanoglu 53 (rzut karny), Francesco Pio Esposito 76.

Royale Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen - Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen - Kamiel Van De Perre, Adem Zorgane (84' Rob Schoofs), Mathias Rasmussen (61' Kevin Rodriguez) - Anouar Ait El Hadj (61' Raul Florucz), Promise David (61' Marc Giger), Ousseynou Niang

Inter Mediolan: Yann Sommer - Yann Aurel Bisseck, Stefan De Vrij (46' Manuel Akanji), Alessandro Bastoni (59' Federico Dimarco) - Denzel Dumfries (77' Luis Henrique), Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu (59' Petar Sucić), Piotr Zieliński, Carlos Augusto - Lautaro Martinez (59' Ange-Yoan Bonny), Francesco Pio Esposito