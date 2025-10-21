Djokovic przekazał niepokojące wieści. Zaskakująca decyzja Serba

- Drogi Paryżu, niestety nie wezmę udziału w tym roku w Masters. Przez te wszystkie lata miałem wspaniałe wspomnienia i odniosłem wiele sukcesów, zwłaszcza że udało mi się zdobyć tytuł siedem razy. Mam nadzieję, że zobaczę Cię w przyszłym roku. Dziękuję - przekazał piąty zawodnik światowego rankingu na platformie X.

38-letni Serb jest siedmiokrotnym mistrzem Paris Masters. Djokovic w stolicy Francji wygrywał w latach 2009, 2013-15, 2019, 2021 i 2023. To jego drugi rok z rzędu, w którym nie zagra w ostatnim turnieju tego sezonu, nie licząc ATP Finals, który odbędzie się w dniach 9-16 listopada w Turynie.

Pochodzący z Belgradu tenisista niedawno oznajmił, że nie planuje przechodzić na sportową emeryturę. Jako inspirację do przedłużenia kariery podał legendę NBA, LeBrona Jamesa, byłego gracza NFL Toma Brady'ego i doświadczonego piłkarza Cristiano Ronaldo.

PAP