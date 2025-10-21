EuroCup: Hapoel Bank Yahav Jerozolima - WKS Śląsk Wrocław. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

Koszykówka

Już we wtorek, 21 października WKS Śląsk Wrocław rozegra swój czwarty mecz w rozgrywkach EuroCupu. Rywalem wrocławian będzie Hapoel Bank Yahav Jerozolima. Gdzie obejrzeć mecz Śląska w europejskim pucharze? Transmisja w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go.

fot, PAP
Trener Śląska Wrocław Ainars Bagatskis (po lewej) i koszykarz Issuf Sanon (po prawej)

Koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska mają za sobą ostatnio udany czas. W miniony weekend odnieśli pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie ORLEN Basket Ligi, pokonując na wyjeździe GTK Gliwice (93:86). Wcześniej podopieczni Ainarsa Bagatskisa pokonali U-BT Cluj-Napoca (94:93). W pewnym momencie rumuńska drużyna prowadziła już szesnastoma punktami, jednak koszykarze z Wrocławia zdołali odwrócić losy spotkania i wygrać kolejny mecz w ramach EuroCupu. Śląsk po trzech kolejkach zajmuje piąte miejsce w grupie, z dwoma zwycięstwami i jedną porażką na koncie.

Z kolei drużyna z Jerozolimy gra ostatnio poniżej oczekiwań. Przegrali z Hapoelem Holon (77:78) w ramach krajowych rozgrywek, ponadto w ostatniej kolejce EuroCupu ulegli BAXI Manresa (94:101). Od hiszpańskiej drużyny gorszy okazał się również Śląsk, przegrywając 62:74. Hapoel Bank Yahav Jerozolima w grupowej tabeli EuroCupu plasuje się za wrocławianami, na ósmej pozycji.

 

Obie drużyny nigdy nie grały ze sobą.

Transmisja meczu Hapoel Bank Yahav Jerozolima – WKS Śląsk Wrocław we wtorek o godz. 19:50 w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.

