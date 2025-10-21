EuroCup: Hapoel Bank Yahav Jerozolima - WKS Śląsk Wrocław na żywo. Relacja live i wynik online

WKS Śląsk Wrocław w dotychczasowych trzech kolejkach EuroCupu odniósł dwa zwycięstwa – z U-BT Cluj Napoca (94:93) i Neptunasem Kłajpeda (95:85). Wrocławianie przegrali jedynie z BAXI Manresa (62:74). Takie rezultaty na chwilę obecną dają im piąte miejsce w grupowej tabeli, które jest premiowane awansem do 1/8 finału rozgrywek.





ZOBACZ TAKŻE: Rusza sezon NBA! Jeremy Sochan powalczy o tytuł?



Ich przeciwnicy z Jerozolimy radzą sobie nieco gorzej - z dwoma porażkami i jednym zwycięstwem na koncie zajmują ósmą lokatę. Podobnie jak Śląsk, Hapoel jedną z porażek odniósł w starciu z BAXI Manresa (94:101).





Oprócz rywalizacji z drużyną z Izraela, koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska zagrają jeszcze z Reyerem Venezia, Arisem Saloniki, Veolią Towers Hamburg, Bahcesehirem Koleji i Cedevitą Olimpija. Następnie rozegrana zostanie runda rewanżowa.





Relacja live i wynik na żywo meczu Hapoel Bank Yahav Jerozolima - WKS Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.

Polsat Sport