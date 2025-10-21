Fornal z pierwszym trofeum w nowym klubie! Pokonał zespół rodaka

Na pięć dni przed Superpucharem Ziraat zmierzył się towarzysko z Halkbankiem. To drużyna, która w poprzednim sezonie dotarła do Final Four LM. Wygrana Tomasza Fornala i spółki 3:1 wyraźnie pokazała, że ekipa Polaka jest mocna. Sam przyjmujący również zaprezentował się w tym meczu z dobrej strony.

W minionych rozgrywkach to właśnie Ziraat sięgnął po mistrzostwo Turcji, wyraźnie wyprzedzając w tabeli drugie Galatasaray. Fenerbahce zakończyło sezon na trzeciej pozycji, jednak dzięki triumfowi w Pucharze Turcji zapewniło sobie udział w meczu o Superpuchar.

ZOBACZ TAKŻE: Nowa gwiazda w siatkarskim gigancie! Zabierze miejsce reprezentantowi Polski?

Pierwszy set padł łupem siatkarzy ze Stambułu, którzy imponowali skuteczną grą w bloku. Choć ekipa z Ankary dominowała na zagrywce i notowała liczne asy serwisowe, to jednocześnie popełniała zbyt wiele błędów w tym elemencie. Z kolei zespół Fabiana Drzyzgi oddał rywalom zaledwie jeden punkt po błędzie serwisowym. Ostatecznie podopieczni Slobodan Kovac wygrali tę partię 25:19.

W drugiej odsłonie inicjatywę przejęli aktualni mistrzowie Turcji. Od pierwszych akcji narzucili swój rytm gry i wypracowali sobie bezpieczną przewagę, której nie oddali już do końca. Poprawili celność zagrywki, ograniczyli liczbę pomyłek własnych i skutecznie kończyli ataki, co pozwoliło im doprowadzić do wyrównania po zwycięstwie 25:22.

Trzecia partia miała już zdecydowanie jednostronny przebieg. Ziraat szybko zbudował wyraźną przewagę i konsekwentnie ją powiększał. Wykorzystując liczne błędy przeciwników oraz imponującą skuteczność w ataku, siatkarze z Ankary kontrolowali przebieg seta od początku do końca. Ostatecznie triumfowali pewnie - 25:18.

Na czwartego seta zawodnicy trenera Kavaza wyszli równie zmotywowani jak wcześniej, a obraz gry pozostał podobny. Ziraat szybko zbudował przewagę, natomiast Fenerbahce próbowało odrabiać straty, jednak ekipa z Ankary była nie do zatrzymania w ataku. W końcówce partii mistrzowie Turcji utrzymali wysoki poziom i pewnie wygrali seta 25:17. Tym samym, przypieczętowali oni zdobycie piątego Superpucharu w historii klubu. Dla Fornala to pierwszy puchar w nowych barwach.

Ziraat Bankasi - Fenerbahce Medicana 3:1 (19:25, 25:22, 25:18, 25:17).

Ziraat: Ahmet Karatas, Berkay Bayraktar, Hilmi Sahin, Murat Yenipazar, Vahit Emre Savas, Bedirhan Bulbul, Ozgur Karababa, Burakhan Tosun, Joonas Jokela, Nimir Abdel-Aziz, Paolo Zonca, Trevor Clevenot, Aykut Gedik, Tomasz Fornal.

Trener: Mustafa Kavaz.

Fenerbahce: Caner Dengin, Fabian Drzyzga, Julio Alberto Gomez, Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Halit Kurtulus, Mustafa Cengiz, Kaan Gurbuz, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Burutay Subasi, Earvin Ngapeth, Yigit Gulmezoglu, Maicon Franca.

Trener: Slobodan Kovac.