Gigantyczny chaos w Legii Warszawa! Trening odwołany, trener ogłosił odejście
Sporo dzieje się w Legii Warszawa. Trener Edward Iordanescu miał ogłosić drużynie, że odchodzi z klubu. Dodatkowo wtorkowy trening został odwołany.
- Trener Iordanescu rozważa odejście z Legii
- Wtorkowy trening Legii został odwołany
- Iordanescu do tej pory poprowadził Legię w 21 meczach
- Bilans trenera to 10 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek
Ogromny chaos w Legii. W poniedziałek w mediach pojawiły się informacje, według których trener Iordanescu miał ogłosić chęć rozwiązania kontraktu ze stołecznym klubem.
ZOBACZ TAKŻE: Szachtar - Legia. Kiedy mecz Ligi Konferencji?
Wtorek przyniósł kolejne ciekawe doniesienia. Jak poinformował portal legia.net, wtorkowy trening Legii został odwołany - w zajęciach udział wezmą udział tylko zawodnicy trenujący indywidualnie.
Zdaniem portalu, trener Iordanescu w poniedziałek miał przekazać drużynie, że odchodzi z klubu, choć "ostateczną decyzję podejmie po konsultacji z rodziną".
Iordanescu do tej pory poprowadził "Wojskowych" w 21 spotkaniach. Pod jego batutą piłkarze warszawskiego zespołu wygrali dziesięć starć, zremisowali pięć i przegrali sześć.
Legia swój kolejny mecz rozegra już w ten czwartek (24.10). W drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzy się w Krakowie z Szachtarem Donieck. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek transmisji o 18:35.Przejdź na Polsatsport.pl