Gigantyczny chaos w Legii Warszawa! Trening odwołany, trener ogłosił odejście

Ogromny chaos w Legii. W poniedziałek w mediach pojawiły się informacje, według których trener Iordanescu miał ogłosić chęć rozwiązania kontraktu ze stołecznym klubem.

Wtorek przyniósł kolejne ciekawe doniesienia. Jak poinformował portal legia.net, wtorkowy trening Legii został odwołany - w zajęciach udział wezmą udział tylko zawodnicy trenujący indywidualnie.

Zdaniem portalu, trener Iordanescu w poniedziałek miał przekazać drużynie, że odchodzi z klubu, choć "ostateczną decyzję podejmie po konsultacji z rodziną".

Iordanescu do tej pory poprowadził "Wojskowych" w 21 spotkaniach. Pod jego batutą piłkarze warszawskiego zespołu wygrali dziesięć starć, zremisowali pięć i przegrali sześć.

Legia swój kolejny mecz rozegra już w ten czwartek (24.10). W drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzy się w Krakowie z Szachtarem Donieck. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek transmisji o 18:35.

BS, Polsat Sport