Gwiazda KSW zawieszona na pięć lat! Znamy powód

Mircea został zawieszony po tym, jak w jego organizmie wykryto zakazane środki, między innymi meldonium i klomifen. Do kontroli doszło podczas KSW 93, kiedy to reprezentant Mołdawii zmierzył się z Salahdine Parnassem w walce o pas wagi lekkiej. Faworyt lokalnej publiczności wygrał z Mirceą już w pierwszej rundzie.

Mołdawianin był posiadaczem tymczasowego pasa w wadze lekkiej po tym, jak pokonał Leo Brichtę na KSW 91 w czeskim Libercu.

Mircea to niezwykle doświadczony zawodnik - ma na swoim koncie 40 zawodowych występów, z których wygrał 30. W KSW zadebiutował na gali z numerem 71, kiedy przegrał z Romanem Szymańskim.

Później wygrał między innymi z Gracjanem Szadzińskim czy Borysem Mańkowskim, a na KSW 83 zrewanżował się Szymańskiemu, pokonując Polaka niejednogłośną decyzją sędziów.

Valeriu Mircea został zawieszony na pięć lat przez Francuską Agencję Antydopingową (AFLD) po wykryciu w jego organizmie między innymi drostanolonu, meldonium oraz klomifenu. Do kontroli doszło podczas gali XTB KSW 93 w Paryżu, a decyzja została wydana w maju tego roku.



— Adrian Szymański (@adrians_mma) October 21, 2025

Mimo zawieszenia przez francuską agencję, wygląda na to, że Mircea nadal będzie występował pod szyldem KSW - poza Francją. Podczas gali KSW 112 w listopadzie tego roku ma dojść do jego trzeciej walki z Szymańskim.

BS, Polsat Sport