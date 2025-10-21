Gwiazda KSW zawieszona na pięć lat! Znamy powód
Valeriu Mircea został zawieszony na pięć lat przez Francuską Agencję Antydopingową. Do kontroli doszło podczas KSW w Paryżu.
- Valeriu Mircea został zawieszony na pięć lat przez Francuską Agencję Antydopingową
- W organizmie zawodnika wykryto zakazane substancje
- Kontrola antydopingowa miała miejsce podczas gali XTB KSW 93 w Paryżu
- Mircea był tymczasowym mistrzem KSW w wadze lekkiej
- Mimo zawieszenia, Mircea prawdopodobnie nadal będzie walczył dla KSW poza Francją
Mircea został zawieszony po tym, jak w jego organizmie wykryto zakazane środki, między innymi meldonium i klomifen. Do kontroli doszło podczas KSW 93, kiedy to reprezentant Mołdawii zmierzył się z Salahdine Parnassem w walce o pas wagi lekkiej. Faworyt lokalnej publiczności wygrał z Mirceą już w pierwszej rundzie.
Mołdawianin był posiadaczem tymczasowego pasa w wadze lekkiej po tym, jak pokonał Leo Brichtę na KSW 91 w czeskim Libercu.
Mircea to niezwykle doświadczony zawodnik - ma na swoim koncie 40 zawodowych występów, z których wygrał 30. W KSW zadebiutował na gali z numerem 71, kiedy przegrał z Romanem Szymańskim.
Później wygrał między innymi z Gracjanem Szadzińskim czy Borysem Mańkowskim, a na KSW 83 zrewanżował się Szymańskiemu, pokonując Polaka niejednogłośną decyzją sędziów.
Mimo zawieszenia przez francuską agencję, wygląda na to, że Mircea nadal będzie występował pod szyldem KSW - poza Francją. Podczas gali KSW 112 w listopadzie tego roku ma dojść do jego trzeciej walki z Szymańskim.Przejdź na Polsatsport.pl