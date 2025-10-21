Hit jeszcze przed ćwierćfinałem! Rozlosowano pary Tauron Pucharu Polski

W programie "Siatkarskie Ligi" rozlosowano pary czwartej rundy TAURON Pucharu Polski. To właśnie od niej zaczną rywalizację drużyny TAURON Ligi, do których dołączyły cztery kluby wyłonione w trzech wcześniejszych fazach.

Wiadomo już, że w czwartej rundzie zmierzą się ze sobą PGE Budowlani Łódź i ŁKS Commercecon Łódź. W poprzedniej edycji mieliśmy derby Łodzi w ćwierćfinale – lepszy okazał się w nich ŁKS Commercecon, który dopiero w finale uległ DevelopResovi Rzeszów.

Ciekawie będzie też w rywalizacji drużyn z Kujaw, czyli Metalkas Pałacu Bydgoszcz z Sokołem & Hagric Mogilno, czy w spotkaniu #VolleyWrocław z UNI Opole.

Obrońca tytułu zagra z rywalem z niższych lig, podobnie jak LOTTO Chemik Police, ITA TOOLS Stal Mielec oraz Eco Harpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

Mecze 1/8 TAURON Pucharu Polski zostaną rozegrane 17 grudnia. Turniej finałowy zaplanowano na 7-8 lutego 2026 roku. Drabinkę całego turnieju można zobaczyć TUTAJ.

