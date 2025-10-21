Iordanescu selekcjonerem Rumunii? "Jest pierwszą i jedyną opcją"

Piłka nożna

Zamieszanie wokół pracy z piłkarzami Legii Warszawa rumuńskiego trenera Edwarda "Ediego" Iordanescu jest szeroko komentowana we wtorek przez jego rodzime media. Część komentatorów nazywa sytuację dotyczącą szkoleniowca mianem "farsy".

fot. Cyfrasport
Edward Iordanescu

Cytująca wypowiedzi 47-letniego Iordanescu bukareszteńska telewizja Digi Sport wskazuje na fakt, że "Edi", jak sam deklaruje, nie zamierza opuścić klubu z Warszawy i szykuje się z nim do meczu Ligi Konferencji przeciwko Szachtarowi Donieck.

 

Dziennikarze odnotowują, że choć Iordanescu mówi o chęci dalszego prowadzenia Legii, to jednak na horyzoncie pojawiła się i "prędko nie zniknie" opcja objęcia przez niego - już po raz drugi - sterów reprezentacji Rumunii. Przypominają również, że przyjaciel rumuńskiego trenera Daniel Stanciu potwierdził, że Iordanescu poprosił władze Legii o możliwość rozwiązania umowy. Decyzja w tej sprawie, jak utrzymuje Stanciu, powinna zapaść we wtorek.

 

Stacja - powołująca się na źródła w Rumuńskiej Federacji Piłki Nożnej (FRF) - utrzymuje we wtorek, że Iordanescu "jest pierwszą i jedyną opcją" do zastąpienia obecnego selekcjonera Mircei Lucescu.

 

Bez względu na to, kiedy nastąpi rozstanie z Lucescu, rumuńska federacja chciałaby poczekać i ponownie zatrudnić Iordanescu - uważa Digi Sport. Jak podkreślono, "Edi" uparcie jednak twierdzi, że nie zamierza rozstawać się z Legią.

 

Tymczasem bukareszteńska "Gazeta Sporturilor" oraz portal Prosport uważają, że trudno sobie wyobrazić dalsze kierowanie przez Iordanescu zespołem Legii wobec serii porażek, jakiej ostatnio doświadcza. Przypominają, że w ostatnich dwóch ligowych meczach legioniści przegrali po 1:3 z Górnikiem Zabrze oraz Zagłębiem Lubin i tracą już do lidera ekstraklasy dziewięć punktów. Zgodnie twierdzą, że obejmujący w czerwcu ekipę z Warszawy rumuński trener nie spodziewał się "tak katastrofalnych wyników swoich podopiecznych".

 

"Legia gra zdecydowanie poniżej oczekiwań, niektórzy kibice domagają się dymisji trenera, a sytuacja wokół jego przyszłości jest niejasna" - ocenia rumuński portal i przypomina, że od kilku tygodni mówi się w Rumunii o możliwym zastąpieniu przez Iordanescu aktualnego selekcjonera kadry narodowej.

 

Przed przejęciem Legii Iordanescu w latach 2022-24 był już selekcjonerem ojczystej reprezentacji, m.in. prowadził ją w zeszłorocznych mistrzostwach Europy.

