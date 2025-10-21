Konferencja prasowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Transmisja TV i stream online

Inne

W środę odbędzie się konferencja Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Transmisja konferencji w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go od godziny 11:00.

Konferencja prasowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Transmisja TV i stream online
fot. PAP
Konferencja prasowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Transmisja TV i stream online

Koniec 2025 roku zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że już niedługo wejdziemy w kolejny rok olimpijski. Warto bowiem przypomnieć, że w 2026 roku odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie, które tym razem zostaną zorganizowane we Włoszech. Gospodarzami będą Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sportu rozpocznie się 6 lutego, a skończy 22 lutego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Przełomowy moment dla polskiej reprezentacji. Będzie mieć nową siedzibę

 

Jak się okazuje, jeszcze przed końcem 2025 roku Polski Komitet Olimpijski ma do ogłoszenia ważną informację. Z tego powodu zorganizowano specjalną konferencję prasową. Odbędzie się ona już w środę 22 października o godzinie 11:00. Co przed nadchodzącymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi ogłoszą włodarze PKOl-u?

 

Transmisja konferencji prasowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w środę 22 października o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOLSKI KOMITET OLIMPIJSKIPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maciej Stolarczyk: Liga Mistrzów na Wembley to było świetne przeżycie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 