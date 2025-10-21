Konferencja prasowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Transmisja TV i stream online

Koniec 2025 roku zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że już niedługo wejdziemy w kolejny rok olimpijski. Warto bowiem przypomnieć, że w 2026 roku odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie, które tym razem zostaną zorganizowane we Włoszech. Gospodarzami będą Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sportu rozpocznie się 6 lutego, a skończy 22 lutego.

Jak się okazuje, jeszcze przed końcem 2025 roku Polski Komitet Olimpijski ma do ogłoszenia ważną informację. Z tego powodu zorganizowano specjalną konferencję prasową. Odbędzie się ona już w środę 22 października o godzinie 11:00. Co przed nadchodzącymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi ogłoszą włodarze PKOl-u?

Transmisja konferencji prasowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w środę 22 października o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport