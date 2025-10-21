Kto wygrał mecz Barcelona - Olympiakos w Lidze Mistrzów?

Piłka nożna

Barcelona - Olympiakos to wtorkowy mecz Ligi Mistrzów. Kto wygrał mecz Barcelona - Olympiakos? Jaki był wynik meczu Barcelona - Olympiakos w Champions League?

Kto wygrał mecz Barcelona - Olympiakos w Lidze Mistrzów?
fot. PAP
Barcelona - Olympiakos. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Mistrzów

Wtorek to kolejny dzień zmagań w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W jednym z ciekawie zapowiadających się spotkań Barcelona podejmie Olympiakos.

 

Duma Katalonii po dwóch kolejkach ma na swoim koncie trzy punkty - najpierw wygrała z angielskim Newcastle, a następnie przegrała z francuskim PSG. Grecy natomiast zgromadzili punkt - po remisie z cypryjskim Pafos. W drugiej serii gier przegrali z angielskim Arsenalem.

 

W starciu z ekipą z Pireusu nie zagra kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, który nabawił się kontuzji.

Barcelona - Olympiakos. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Barcelona - Olympiakos poznamy we wtorek 21 października. O tym, kto wygrał mecz Barcelona - Olympiakos, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

