Kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm?
PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm to spotkanie pierwszej kolejki nowego sezonu PlusLigi. Kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm? Jaki był wynik meczu PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm?
Wystartował nowy sezon PlusLigi. Na inaugurację rozgrywek siatkarze Energa Trefla Gdańsk pokonali Barkom Każany Lwów, triumfując w pięciu setach.
W innym spotkaniu pierwszej kolejki PGE Projekt Warszawa podejmie InPost ChKS Chełm.
Jaki będzie wynik tego ciekawie zapowiadającego się meczu?
Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm poznamy we wtorek 21 października. O tym, kto wygrał mecz Projekt - Chełm, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.
Kto wygra PlusLigę 2025/2026?
