Kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm?

Wystartował nowy sezon PlusLigi. Na inaugurację rozgrywek siatkarze Energa Trefla Gdańsk pokonali Barkom Każany Lwów, triumfując w pięciu setach.

W innym spotkaniu pierwszej kolejki PGE Projekt Warszawa podejmie InPost ChKS Chełm.

Jaki będzie wynik tego ciekawie zapowiadającego się meczu?

Projekt Warszawa - Chełm. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm poznamy we wtorek 21 października. O tym, kto wygrał mecz Projekt - Chełm, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport