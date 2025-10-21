Kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm?

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm to spotkanie pierwszej kolejki nowego sezonu PlusLigi. Kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm? Jaki był wynik meczu PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm?

Projekt Warszawa - Chełm. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wystartował nowy sezon PlusLigi. Na inaugurację rozgrywek siatkarze Energa Trefla Gdańsk pokonali Barkom Każany Lwów, triumfując w pięciu setach.

 

W innym spotkaniu pierwszej kolejki PGE Projekt Warszawa podejmie InPost ChKS Chełm.

 

Jaki będzie wynik tego ciekawie zapowiadającego się meczu?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm poznamy we wtorek 21 października. O tym, kto wygrał mecz Projekt - Chełm, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Kto wygra PlusLigę 2025/2026?

PLUSLIGASIATKÓWKA
