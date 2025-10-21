Kto wygrał mecz Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów?
Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów to spotkanie pierwszej kolejki nowego sezonu PlusLigi. Kto wygrał mecz Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów? Jaki był wynik meczu Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów?
Ślepsk - Asseco Resovia. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wystartował nowy sezon PlusLigi. Na inaugurację rozgrywek siatkarze Energa Trefla Gdańsk pokonali Barkom Każany Lwów, triumfując w pięciu setach.
W innym spotkaniu pierwszej kolejki Ślepsk Malow Suwałki podejmie Asseco Resovia Rzeszów.
Jaki będzie wynik tego ciekawie zapowiadającego się meczu?
Wynik meczu Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów poznamy we wtorek 21 października. O tym, kto wygrał mecz Ślepsk - Resovia, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
Kto wygra PlusLigę 2025/2026?
