Kto wygrał mecz Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów?

Siatkówka

Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów to spotkanie pierwszej kolejki nowego sezonu PlusLigi. Kto wygrał mecz Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów? Jaki był wynik meczu Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów?

fot. PAP
Ślepsk - Asseco Resovia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wystartował nowy sezon PlusLigi. Na inaugurację rozgrywek siatkarze Energa Trefla Gdańsk pokonali Barkom Każany Lwów, triumfując w pięciu setach.

 

W innym spotkaniu pierwszej kolejki Ślepsk Malow Suwałki podejmie Asseco Resovia Rzeszów.

 

Jaki będzie wynik tego ciekawie zapowiadającego się meczu?

Wynik meczu Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów poznamy we wtorek 21 października. O tym, kto wygrał mecz Ślepsk - Resovia, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

PLUSLIGASIATKÓWKA
Zobacz także

