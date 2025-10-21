Liga Konferencji: Gdzie obejrzeć? Plan transmisji drugiej kolejki

Czas na kolejną rundę zmagań w europejskich pucharach. Pierwsze rozstrzygnięcia już za nami, teraz drużynom pozostaje podtrzymać dobrą formę bądź zacząć nadrabiać straty.

ZOBACZ TAKŻE: Polska z deficytem finansowym z UEFA. Ten rok będzie przełomem?

W pierwszej kolejce los sprawił, że wszystkie polskie drużyny mogły liczyć na wsparcie własnych kibiców. Tym razem jednak nie będzie już tak komfortowo - w drugiej serii spotkań wszystkie polskie zespoły czekają wyjazdowe starcia. Co ciekawe, Legia mimo wszystko pozostanie w Polsce, ponieważ jej rywal - Szachtar Donieck - rozgrywa domowe mecze Ligi Konferencji UEFA na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie.

Na sportowych antenach Polsatu będzie można obejrzeć nie tylko polskie zespoły. Kibice będą mogli nacieszyć oczy takimi widowiskami jak SK Rapid Wiedeń - ACF Fiorentina czy Crystal Palace FC - AEK Larnaka.

Po wszystkim zapraszamy na studio, w którym eksperci podsumują czwartkowe zmagania. Później wyemitowany zostanie również Magazyn Ligi Konferencji UEFA.

Liga Konferencji. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji - czwartek 23.10:

Studio przedmeczowe - godz. 17:00, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Od 18:00 także w Polsacie Sport 1

Szachtar Donieck - Legia Warszawa, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go

SK Rapid Wiedeń - ACF Fiorentina, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go

Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go

Crystal Palace FC - AEK Larnaka, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 4 oraz na platformie Polsat Box Go

Studio pomeczowe - godz. 22:50, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

Magazyn Ligi Konferencji UEFA - godz. 23:30, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go

KP, Polsat Sport