Liga Konferencji: Lincoln FC - Lech Poznań. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Lech w ostatnim czasie w rozgrywkach ligowych mierzył się z Pogonią Szczecin, Jagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa, czyli z faworytami do czołowych lokat na koniec sezonu. Wszystkie te trzy mecze zremisował wynikiem 2:2. Podopieczni Nielsa Frederiksena mogą czuć niedosyt szczególnie po ostatnim spotkaniu z Pogonią, gdzie byli stroną dominującą, ale gol stracony w końcówce przesądził o remisie. Pomimo kilku zgubionych punktów na przestrzeni ostatnich tygodni, forma drużyny z Poznania zdaje się stabilizować, a ofensywa na czele z Luisem Palmą i Mikaelem Ishakiem wygląda coraz lepiej.





Lech jednak najlepszą dyspozycję w tym sezonie pokazał właśnie w Lidze Konferencji UEFA. Wygrał w przekonującym stylu 4:1 przed własną publicznością z - dobrze znanym polskim kibicom - Rapidem Wiedeń, a przy odrobinie lepszej skuteczności zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe.



Teraz poprzeczka wydaje się być ustawiona zdecydowanie niżej, bowiem ich przeciwnik to mistrz Gibraltaru, który w pierwszej kolejce przegrał ze Zrinjskim Monstar 0:5. Dla Lincoln sam awans do Ligi Konferencji UEFA to wielki sukces.

Lincoln - Lech. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

ST, Polsat Sport