Liga Konferencji: RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

Podopieczni Adriana Siemieńca od ponad trzech miesięcy pozostają niepokonani we wszystkich rozgrywkach. Ostatnio, po zwycięstwie 4:0 z Arką Gdynia, białostoczanie zostali nowym liderem PKO BP Ekstraklasy, wyprzedzając Górnika Zabrze. Ostatnią drużyną, która pokonała Dumę Podlasia, był Bruk-Bet Termalica Nieciecza w pierwszej kolejce sezonu.





Jagiellonia skutecznie poradziła sobie również w pierwszej kolejce Ligi Konferencji UEFA w starciu z maltańskim Hamrun Spartans, wygrywając 1:0 po golu Jesusa Imaza. 35-latek to absolutny lider formacji ofensywnej drużyny Siemieńca - od początku sezonu strzelił 11 bramek i zanotował siedem asyst we wszystkich rozgrywkach. Mecz z Maltańczykami mógł jednak zaniepokoić sympatyków Jagi - ich ulubieńcy marnowali dogodne sytuacje strzeleckie, a rywal, pomimo gry w "dziesiątkę", dochodził do głosu i zmuszany do interwencji był Sławomir Abramowicz, który nie zagra w najbliższym spotkaniu z powodu kontuzji.

Następny rywal polskiej drużyny to już zupełnie inny poziom. Drużyna ze Strasbourga w pierwszej kolejce Ligi Konferencji UEFA pokonała na wyjeździe Slovan Bratysława 2:1. Bardziej imponują jednak ich ostatnie wyniki w lidze francuskiej. Najpierw rozbili 5:0 Angers, a następnie na Parc des Princes zremisowali 3:3 z triumfatorem Ligi Mistrzów - PSG.

Strasbourg - Jagiellonia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

