Liga Konferencji: Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

W drugiej kolejce Ligi Konferencji czeska Sigma podejmie Raków. W pierwszej serii gier podopieczni Marka Papszuna pokonali rumuńską Universitatea Craiova, triumfując 2:0. Gorzej poradziła sobie Sigma, przegrywając na wyjeździe 0:2 z włoską Fiorentiną.

Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, Raków spisuje się poniżej oczekiwań. Ekipa z Częstochowy zgromadziła na swoim koncie 14 punktów i zajmuje miejsce w środku ligowej tabeli PKO PB Ekstraklasy. W ostatniej kolejce piłkarze Papszuna przegrali 0:2 z Cracovią.

Sigma natomiast plasuje się w czołówce czeskiej ekstraklasy. Piłkarze tego klubu zgromadzili 19 punktów w 12 meczach, a w ostatniej kolejce zremisowali 1:1 z Karwiną.

Jaki wynikiem zakończy się mecz Sigma - Raków?

Sigma - Raków. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

BS, Polsat Sport