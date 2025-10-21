Ruszyła Liga Mistrzów! Od poprzedniego sezonu zwiększono liczbę uczestników LM (oraz Ligi Europy i Ligi Konferencji) do 36. Co więcej, drużyny rywalizują nie w grupach, a rozgrywają po osiem spotkań zaliczanych do jednej, wspólnej tabeli.

Przed losowaniem UEFA podzieliła uczestników na cztery koszyki po dziewięć zespołów. Pary, które wyłonione zostały przez specjalny program komputerowy, zostały stworzone tak, aby każda ekipa zmierzyła się raz - u siebie i na wyjeździe - z dwoma różnymi drużynami z każdego z czterech koszyków. W fazie ligowej żaden zespół nie mógł trafić na krajowego rywala ani na więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.

ZOBACZ TAKŻE: Chcą zmian od Flicka, ogromna presja na Niemcu. W tle Lewandowski

Faza ligowa zakończy się 28 stycznia 2026 roku. Zespoły, które znajdą się po niej na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Te, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane i nie zagrają również w Lidze Europy ani Lidze Konferencji.

Inną nowością od poprzedniego sezonu jest "tenisowy" model rozstawienia drużyn: przy losowaniu drabinki ekipy z miejsc 1-2 fazy ligowej zostaną umieszczone na takich pozycjach, aby nie mogły trafić na siebie w żadnej rundzie przed finałem. Na kluby z lokat 3-4 "wpadną" najwcześniej w półfinale.

Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Arsenal - Atletico Madryt na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

Polsat Sport