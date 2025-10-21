FC Barcelona podejdzie do spotkania z Olympiakosem Pireus po ligowym zwycięstwie nad Girona FC 2:1. "Blaugrana" zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga, a do liderującego Realu Madryt tracą tylko dwa punkty.

Podopieczni Hansiego Flicka w rozgrywkach Ligi Mistrzów po dwóch kolejkach mają na swoim koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. W inauguracyjnym meczu pokonali Newcastle United 2:1, natomiast w drugiej serii gier ulegli aktualnym obrońcom tytułu LM - Paris Saint-Germain - 1:2.

ZOBACZ TAKŻE: Szokujące doniesienia! Iordanescu chce odejść z Legii?

Ich rywale z Pireusu plasują się na drugiej pozycji w tabeli ligi greckiej, ustępując jedynie PAOK-owi Saloniki, którego barw na co dzień broni Tomasz Kędziora. Olympiakos traci do lidera zaledwie punkt, jednak w fazie grupowej Ligi Mistrzów zgromadził do tej pory tylko jedno "oczko" w dwóch spotkaniach.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski nie wystąpi w tym meczu z powodu kontuzji odniesionej podczas starcia reprezentacji Polski z Litwą (2:0) w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Napastnik Barcelony doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda i czeka go kilkutygodniowa przerwa w grze, przez co opuści kilka najbliższych spotkań.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Olympiakos Pireus na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 18:45.

Polsat Sport