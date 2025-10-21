Po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów tylko sześć z trzydziestu sześciu drużyn może pochwalić się kompletem punktów. W tym gronie niespodziewanie znalazł się azerski Karabach Agdam, w barwach którego występuje Mateusz Kochalski. Pełną pulę mają również Arsenal, Inter Mediolan, Paris Saint-Germain, Bayern Monachium oraz Real Madryt.

Na przeciwnym biegunie tabeli plasują się cztery ekipy, które wciąż czekają na pierwsze punkty. To kazachski Kairat Ałmaty, portugalska Benfica, hiszpański Athletic Bilbao oraz holenderski Ajax - jeden z dwóch zespołów, który nie zdobył jeszcze bramki w tej edycji rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Mistrzów. Kto jest liderem?

Obecnymi mistrzami są piłkarze Paris Saint-Germain. Podopieczni Luisa Enrique w ubiegłym sezonie sięgnęli po trofeum, dzięki okazałemu zwycięstwu w finale z Interem Mediolan aż 5:0.

Finał obecnej edycji LM odbędzie się 30 maja na stadionie w Budapeszcie.

Liga Mistrzów. Wyniki wtorkowych meczów - 21.10

18:45 - FC Barcelona - Olympiakos Pireus

18:45 - Kairat Ałmaty - Pafos FC

20:45 - Arsenal - Atletico Madryt

20:45 - Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain

20:45 - FC Kopenhaga - Borussia Dortmund

20:45 - Newcastle United - SL Benfica

20:45 - PSV Eindhoven - SSC Napoli

20:45 - Royale Union Saint-Gilloise - Inter Mediolan

20:45 - Villareal CF - Manchester City

ŁO, Polsat Sport