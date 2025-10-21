Mistrzostwa Polski Teqball 2025 – najważniejsze wydarzenie sezonu w Krakowie!

To nie pierwszy raz, gdy Kraków staje się stolicą polskiego teqballa. W 2020 roku w tym mieście odbyły się III Mistrzostwa Polski Teqball. W kolejnych latach stolica Małopolski gościła także prestiżowe wydarzenia międzynarodowe, m.in. Teqball World Series Kraków 2022 oraz turniej teqballa podczas Igrzysk Europejskich Kraków–Małopolska 2023, rozgrywany w wyjątkowej scenerii Rynku Głównego. W 2025 roku teqball powraca do Krakowa z jeszcze większym rozmachem. Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Teqball po raz kolejny wpisuje się w kalendarz sportowych atrakcji stolicy Małopolski, potwierdzając, że to miasto sprzyja nowoczesnym i dynamicznym formom rywalizacji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, co sprawia, że mistrzostwa są dostępne dla wszystkich miłośników sportu.

Historia, prestiż i najwyższy poziom sportowy

W ostatnich latach poziom rywalizacji znacznie wzrósł, co potwierdzają sukcesy Polaków na arenie międzynarodowej. W grudniu 2024 roku reprezentanci Polski zdobyli trzy medale Mistrzostw Świata w Wietnamie – srebrny w deblu mężczyzn (Adrian Duszak/Marek Pokwap) oraz dwa brązowe (Paulina Łężak – singiel kobiet, Adrian Duszak – singiel mężczyzn). Dzięki tym wynikom Polska plasuje się w ścisłej światowej czołówce teqballa. Mistrzostwa Polski będą więc nie tylko krajowym finałem sezonu, ale także okazją do zobaczenia w akcji zawodników reprezentujących Polskę na międzynarodowych arenach.

Turniej rozpocznie się w środę 22 października dniem otwartym, podczas którego odbędą się pokazowe treningi i zajęcia z teqballem – będzie to doskonała okazja, aby spróbować swoich sił przy zakrzywionym stole i poznać podstawy tej dynamicznej dyscypliny.

W czwartek, 23 października, od godziny 8:00 do 20:00 rozegrane zostaną fazy grupowe oraz pierwsze rundy fazy pucharowej, które wyłonią najlepszych zawodników i pary awansujące do ćwierćfinałów. Tego dnia emocje sportowe sięgną zenitu – na boiskach zobaczymy reprezentantów wszystkich pięciu kategorii turniejowych: singla kobiet, singla mężczyzn, debla kobiet, debla mężczyzn i debla mieszanego.

Piątek, 24 października będzie dniem finałowych rozstrzygnięć. O godzinie 10:00-12:30 rozegrane zostaną mecze półfinałowe, następnie w godzinach 13:00-14:30 odbędą się spotkania o trzecie miejsce, a kulminacyjnym momentem turnieju będą wielkie finały, zaplanowane w godzinach 14:30-16:30. Na zakończenie mistrzostw, o 16:30, odbędzie się uroczysta ceremonia medalowa, podczas której wręczone zostaną medale, nagrody i wyróżnienia dla najlepszych zawodników turnieju.

Dzięki wsparciu Miasta Krakowa oraz zaangażowaniu organizacyjnemu Polskiego Związku Teqball, kibice mogą liczyć na najwyższy poziom sportowy i doskonałą atmosferę. Turniej nie tylko wyłoni nowych mistrzów kraju, ale także stanie się kolejnym krokiem w popularyzacji teqballa w Polsce. Już dziś warto zarezerwować czas i pojawić się w Hali 100-lecia Cracovii, by na żywo przeżyć emocje, które zostaną w pamięci na długo.

