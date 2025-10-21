Nie żyje polski zawodnik MMA. Miał 22 lata

Nie żyje polski zawodnik MMA. Miał 22 lata
fot. PAP/Facebook
Nie żyje Adam Rutowicz, polski zawodnik MMA.
  • Nie żyje Adam Rutowicz, 22-letni zawodnik MMA z Piotrkowa Trybunalskiego
  • Miał na koncie wiele startów amatorskich
  • W 2023 roku został mistrzem Europy
  • Dwa lata później został mistrzem Polski
  • Ostatnią walkę stoczył w październiku tego roku

Tragiczne informacje przekazał portal trybunalski.pl. Nie żyje Adam Rutowicz, 22-letni zawodnik MMA z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Rutowicz miał na swoim koncie wiele startów amatorskich. W 2023 roku został mistrzem Europy, a dwa lata później - mistrzem Polski.

 

Ostatnią walkę stoczył w październiku tego roku, przegrywając z Patrykiem Dąbkiem.

 

Zawodnik klubu Top Fit Center pracował także jako trener.

