Nie żyje polski zawodnik MMA. Miał 22 lata

Nie żyje Adam Rutowicz, polski zawodnik MMA. Miał 22 lata.
- Miał na koncie wiele startów amatorskich
- W 2023 roku został mistrzem Europy
- Dwa lata później został mistrzem Polski
- Ostatnią walkę stoczył w październiku tego roku
Rutowicz miał na swoim koncie wiele startów amatorskich. W 2023 roku został mistrzem Europy, a dwa lata później - mistrzem Polski.
Ostatnią walkę stoczył w październiku tego roku, przegrywając z Patrykiem Dąbkiem.
Zawodnik klubu Top Fit Center pracował także jako trener.
