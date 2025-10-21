Nie żyje polski zawodnik MMA. Miał 22 lata

Tragiczne informacje przekazał portal trybunalski.pl. Nie żyje Adam Rutowicz, 22-letni zawodnik MMA z Piotrkowa Trybunalskiego.

Rutowicz miał na swoim koncie wiele startów amatorskich. W 2023 roku został mistrzem Europy, a dwa lata później - mistrzem Polski.

Ostatnią walkę stoczył w październiku tego roku, przegrywając z Patrykiem Dąbkiem.

Zawodnik klubu Top Fit Center pracował także jako trener.

BS, Polsat Sport