Nowa gwiazda w siatkarskim gigancie! Zabierze miejsce reprezentantowi Polski?

Matej Kazijski to legenda bułgarskiej siatkówki. Słynny przyjmujący dwa poprzednie lata spędził we włoskiej drużynie Allianz Milano. Na rozpoczynający się sezon miał wrócić do ojczyny i trafić do drużyny Lokomotiwu Avii Płowdiw. Jego ostatnim bułgarskim klubem była Slavia Sofia, której barwy reprezentował w sezonie 2004/05.

41-latek owszem, wrócił, ale tylko na dwa mecze. Przyjmujący rozegrał z Płowdiwem tylko dwa spotkania w ramach Superpucharu Bułgarii. Odbyły się one w weekend 18-19 października.

We wtorek na oficjalnym profilu Halkbanku Ankara na Instagramie ogłoszono transfer Bułgara.

Kazijski grał już wcześniej w Halkbanku. Było to w sezonie 2013–14, w przerwie między występami w Itas Trentino (2007–13, 2014–15, 2016, 2021–23), którego stał się legendą.

Barw klubu z Ankary będą bronić także dwie inne legendy siatkówki: Cwetan Sokołow oraz Joandry Leal. Miał tam również grać Aleksander Śliwka. Pisały o tym różne media, w tym popularny turecki portal "Voleybol Plus". Transferu oficjalnie wciąż jednak nie ogłoszono.

KP, Polsat Sport