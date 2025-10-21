Ogromna tragedia. Nie żyje mistrz WWE
Tragiczne wieści napłynęły z zagranicy. Po długiej walce z chorobą zmarł Robert Horne, znany jako Sir Mo. Mężczyzna był w przeszłości gwiazdą WWE.
Nie żyje Robert Horne, znany jako Sir Mo.
Sir Mo należał do WWE od 1993 do 1996 roku. We współpracy z Meble'em zdobył tytuł mistrza świata tag teamów. Karierę zakończył w 2007 roku, ale niedługo później wrócił. Definitywnie na emeryturę przeszedł w 2020 roku.
Mężczyzna od dłuższego czasu chorował. W 2018 roku przeszedł przeszczep nerki. Kilka lat później okazało się, że potrzebuje również przeszczepu wątroby.
58-latek od kilku miesięcy przebywał w szpitalu w Teksasie. Zmarł w niedzielę 19 października z powodu ciężkiego zakażenia krwi i zapalenia płuc.
