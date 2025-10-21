PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Pierwsza kolejka PlusLigi trwa! A w ramach niej PGE Projekt Warszawa zagra u siebie z InPost ChKS-em Chełm. Kto rozpocznie sezon od zwycięstwa, a kto od porażki? Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm?

PGE Projekt Warszawa, po zdobyciu w ostatnim sezonie PlusLigi drugiego z rzędu brązowego medalu, w nowej kampanii chce wykonać krok do przodu. Stołeczni z nowymi zawodnikami na pokładzie celują w mistrzostwo.

 

W tym celu do stolicy przybyło kilku nowych zawodników, m.in. Bartosz Bednorz, Brandon Koppers oraz Karol Kłos. Pożegnali się z nią z kolei Artur Szalpuk, Bartłomiej Bołądź czy kończący karierę Andrzej Wrona.

 

Pierwszym rywalem Projektu będzie InPost ChKS Chełm. Ligowy beniaminek w tym sezonie stawia sobie za cel utrzymanie się, ale na pewno chętnie pokusi się o urwanie punktów faworytom. Czy Remigiusz Kapica, Amirhossein Esfandiar i spółka dadzą radę sprawić niespodziankę?

 

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport
Kto wygra PlusLigę 2025/2026?

PLUSLIGASIATKÓWKA
