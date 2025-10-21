PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Inauguracyjna kolejka PlusLigi rozpoczęta! W jednym ze spotkań Ślepsk Malow Suwałki podejmie Asseco Resovię Rzeszów. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl.

W ubiegłym sezonie oba zespoły podzieliły się zwycięstwami. W Suwałkach wygrali siatkarze Ślepska, a w Rzeszowie - Asseco Resovii. Warto jednak wspomnieć, że w lecie zarówno jedna, jak i druga drużyna dokonały sporo transferów. 

 

Szeregi ekipy z Podkarpacia zasilili m.in. Artur Szalpuk, Erik Shoji, Marcin Janusz i Yacine Louati. Do miasta nazywanego potocznie "biegunem zimna" przyjechali za to świeżo upieczony wicemistrz świata Asparuh Asparuhov oraz doświadczeni środkowi Jan Nowakowski i David Smith.

 

Rok temu suwałczanie zakończyli sezon na 10. miejscu. Asseco Resovia grała w fazie play-off, ale ostatecznie uplasowała się na szóstej pozycji.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
