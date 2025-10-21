W ubiegłym sezonie oba zespoły podzieliły się zwycięstwami. W Suwałkach wygrali siatkarze Ślepska, a w Rzeszowie - Asseco Resovii. Warto jednak wspomnieć, że w lecie zarówno jedna, jak i druga drużyna dokonały sporo transferów.

Szeregi ekipy z Podkarpacia zasilili m.in. Artur Szalpuk, Erik Shoji, Marcin Janusz i Yacine Louati. Do miasta nazywanego potocznie "biegunem zimna" przyjechali za to świeżo upieczony wicemistrz świata Asparuh Asparuhov oraz doświadczeni środkowi Jan Nowakowski i David Smith.

Rok temu suwałczanie zakończyli sezon na 10. miejscu. Asseco Resovia grała w fazie play-off, ale ostatecznie uplasowała się na szóstej pozycji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport