Gdzie obejrzeć mecz Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów?

W minionym sezonie Asseco Resovia spisała się znacznie poniżej oczekiwań. W PlusLidze zajęła szóste miejsce, nie obroniła Pucharu CEV, przegrywając z finale z Ziratem Bankasi Ankara i nie zakwalifikowała się do Final Four Pucharu Polski. Brak sukcesów spowodował - kolejną już - rewolucję kadrową.

Zespół opuściło wielu zawodników, ale zostali oni godnie zastąpieni. Karol Butryn, Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Yacine Louati, Erik Shoji - to tylko niektóre nowe nazwiska w ekipie z Podpromia.

Resovia będzie faworytem, ale Ślepsk na własnym terenie jest bardzo trudnym rywalem. Co więcej, trener Dominik Kwapisiewicz i jego ekipa mają bardzo ambitne plany na ten sezon. Ich celem jest pierwszy w historii awans do play off. W tym celu włodarze klubu pozyskali m.in. Asparuha Asparuhova, Jana Nowakowskiego czy Davida Smitha.

Transmisja TV i stream online meczu Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport