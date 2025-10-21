Polsat Futbol Cast - 22.10. Transmisja TV i stream online

Przed nami druga kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Swoje kolejne spotkania w najmłodszym europejskim pucharze rozegrają cztery polskie zespoły. Tym razem wszystkie ekipy z PKO BP Ekstraklasy rywalizować będą na wyjazdach. Przed nami zatem mecze: Szachtar Donieck - Legia Warszawa, RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok, Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań oraz SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa.

ZOBACZ TAKŻE: Rywale polskich klubów w 2. kolejce Ligi Konferencji. Poprzeczka na ekstremalnie różnych poziomach

Warto przypomnieć, że w pierwszej kolejce tylko zespół ze stolicy Polski przegrał swoje spotkanie. Pozostałe kluby znad Wisły sięgnęły po zwycięstwa.

Na temat nadchodzących spotkań oraz obecnej formy polskich drużyn w środowym odcinku programu Polsat Futbol Cast porozmawiają nasi stali eksperci: Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport