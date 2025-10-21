Rosja i Białoruś ponownie na igrzyskach olimpijskich? Decyzja przegłosowana

System AIN Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego został ustanowiony jako możliwa droga dla sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w igrzyskach olimpijskich. Start musi być poprzedzony udanymi kwalifikacjami. Zgodę musi wydać każda federacja międzynarodowa odpowiedzialna za rywalizację w swoich dyscyplinach sportu.

Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) dopuściła do rywalizacji neutralnych sportowców z Rosji i Białorusi, co spotkało się z krytyką.

ZOBACZ TAKŻE: Powtórzył wyczyny Małysza i Stocha! Nowa nadzieja polskich skoków?

Pod koniec września MKOl zezwolił sportowcom indywidualnym z tych krajów na start pod neutralną flagą w przyszłorocznych igrzyskach. Warunkiem jest brak powiązań z resortami siłowymi i publicznego poparcia dla inwazji na Ukrainę oraz pomyślne przejście kwalifikacji.

Rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali zawieszeni w prawach udziału w międzynarodowych zawodach pod egidą FIS od 2022 roku. Igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach 6-22 lutego we Włoszech.

PAP