Dziewięć goli i dwie czerwone kartki! Wielkie emocje w meczu Ligi Mistrzów

Wynik meczu został otwarty już w siódmej minucie, kiedy bramkę dla gości z Paryża zdobył Willian Pacho. Kilkanaście minut później świetną okazję do wyrównania miał Alejandro Grimaldo, jednak Hiszpan nie wykorzystał rzutu karnego.

Jak się okazało, nie był to koniec problemów gospodarzy rywalizujących na co dzień w Bundeslidze. W 31. minucie czerwoną kartkę obejrzał bowiem Robert Andrich. Pomocną dłoń w tej sytuacji wyciągnęła... ekipa z Paryża. Chwilę później z gry wykluczony został bowiem Ilya Zabarnyi. Dodatkowo, po jego nieprzepisowym zagraniu arbiter wskazał na jedenasty metr, a z niego bramkę zdobył Aleix Garcia.

Po tej "wymianie" triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów ruszyli do ataku. Przed przerwą goście powiększyli swoją przewagę na 4:1. Do bramki przeciwników trafiali dwukrotnie Desire Doue i raz Khvicha Kvaratskhelia.

Początek drugiej części rywalizacji również należał do zespołu znad Sekwany. Tym razem przewagę PSG powiększył Nuno Mendes. Bayer chciał wrócić do gry i po krótkim momencie pięknym uderzeniem z dystansu popisał się Aleix Garcia.

To jednak nie wpłynęło na dalszy przebieg meczu. Na listę strzelców jeszcze przed końcowym gwizdkiem wpisał się wprowadzony z ławki rezerwowych zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele. W jednej z ostatnich akcji tego starcia wynik zamknął Vitinha.

Spotkanie ostatecznie zakończyło się triumfem PSG 6:2. To już trzeci triumf paryskiej ekipy w tej edycji Ligi Mistrzów. Bayer ma natomiast na swoim koncie dwa remisy i jedną porażkę.

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain 2:7 (1:4)

Bramki: Aleix Garcia 38 (rzut karny), 54 - Willian Pacho 7, Desire Doue 41, 45+3, Khvicha Kvaratskhelia 44, Nuno Mendes 50, Ousmane Dembele 66, Vitinha 90

Bayer Leverksuen: Mark Flekken - Edmond Tapsoba, Loic Bade, Robert Andrich - Alejandro Grimaldo, Aleix Garcia, Ezequiel Fernandez (Jeremiah Mensah 81), Arthur - Ernest Poku (Eliesse Ben Seghir 63), Claudio Echeverri (Ibrahim Maza 46) - Christian Michel Kofane (Jeanuel Belocian 52)

Paris Saint-Germain: Lucas Chevalier - Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes - Warren Zaire-Emery (Quentin Ndjantou 76), Vitinha, Desire Doue (Lucas Hernandez 46) - Khvicha Kvaratskhelia (Ousmane Dembele 63), Senny Mayulu (Kang-In Lee 63), Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye 72)

Czerwone kartki: Robert Andrich 31 - Ilya Zabarnyi 37

AA, Polsat Sport