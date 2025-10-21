Stracił pracę po... ośmiu meczach. Kolejna zmiana trenera w Premier League

Dyche jest już trzecim trenerem Nottingham Forest w tym sezonie. Portugalczyk Nuno Espirito Santo został zwolniony na początku września. Podczas krótkiej kadencji Postecoglou wyniki drużyny jeszcze się pogorszyły. W ośmiu meczach pod jego wodzą piłkarze Forest odnotowali dwa remisy i sześć porażek.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek za sterami wielkiego klubu w Polsce?! Mamy jasne stanowisko!





54-letni Dyche ma ogromne doświadczenie w Premier League i Championship. Swoją trenerską karierę rozpoczął w Watfordzie. Następnie przez 10 lat pracował w Burnley i poprowadził zespół w 425 meczach, stając się prawdziwą legendą „The Clarets”. Jego bilans to 152 zwycięstwa, 114 remisów i 159 porażek. W latach 2023-25 był z kolei trenerem Evertonu.

Swoją piłkarską karierę Dyche rozpoczął w Nottingham Forest, lecz w wieku 18 lat odszedł do Chesterfield. Później grał w Luton Town, Bristol City, Millwall, Watfordzie i Northampton.

„Były młodzieżowiec Forest podpisał kontrakt z klubem do lata 2027 roku i poprowadzi swój pierwszy mecz w czwartek wieczorem, kiedy The Reds zmierzą się z FC Porto w Lidze Europy” – poinformował angielski klub w oświadczeniu.

Nottingham Forest w zeszłym sezonie zajęło siódme miejsce w Premier League i dzięki temu uczestniczy w Lidze Europy.

BS, PAP