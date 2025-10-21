Świetny pierwszy set, a potem... Polska tenisistka odpadła z turnieju

Tenis

Katarzyna Kawa przegrała z wyżej notowaną Katie Volynets z USA 6:4, 2:6, 2:6 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 250 na kortach twardych w Kantonie. Mecz, który przerwano w drugim secie z powodu deszczu, trwał dwie godziny i sześć minut.

fot. PAP
Katarzyna Kawa

Zajmująca 127. lokatę w światowym rankingu Kawa wygrała pierwszego seta 6:4, lecz w drugim przegrała już dwa pierwsze gemy, trzykrotnie została przełamana i skończyło się 2:6.

 

Natomiast w trzecim secie przegrała dwa gemy przy swoim serwisie i ponownie uległa 2:6.

 

Był to pierwszy pojedynek obu tenisistek, które do głównej drabinki musiały się przebić przez kwalifikacje.

 

Rywalką Volynets (98. WTA) w drugiej rundzie będzie Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah z Francji.

 

Wynik meczu 1. rundy:

 

Katarzyna Kawa (Polska) - Katie Volynets (USA) 6:4, 2:6, 2:6.

BS, PAP
