Szczęsny triumfuje. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości. To zaważyło o ocenie
FC Barcelona pokonała 6:1 Olympiacos Pireus we wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów. Między słupkami drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka znalazł się Wojciech Szczęsny. Jego występ oceniły hiszpańskie media, zwracając uwagę na jeden ważny aspekt, który wpłynął na ocenę.
FC Barcelona pokonała Olympiacos Pireus 6:1 w trzeciej kolejce fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. W pierwszym składzie "Dumy Katalonii" znalazł się Wojciech Szczęsny. Hiszpańskie media oceniły wytęp polskiego golkipera.
"Sport" przyznał brakarzowi "6" w dziesięciostopniowej skali i nazwał go "zmiennym".
"Był czujny i zdołał obronić bardzo niebezpieczny strzał z dystansu w pierwszych minutach. Była to ważna interwencja, kontrastująca z jego niepewną grą nogami, która spowodowała kilka niebezpiecznych sytuacji. Odczytał intencje El Kaabiego przy rzucie karnym, ale piłka wpadła do bramki po odbiciu od słupka" - stwierdzili dziennikarze katalońskiego dziennika.
Taką samą notę Szczęsny otrzymał od portalu eldesmarque.com.
"Nie najlepiej grał nogami, ale nadal pokazywał pewność siebie i dowodził swoją drużyną. To weteran, który sprawia, że ludzie zapominają o Joanie Garcii" - dodano.
Podobną opinię o występie Polaka miało "Mundo Deportivo".
"Sprawdzono go w pierwszej minucie, a on odpowiedział wspaniałą interwencją. Zachował swoją dobrą formę z meczu przeciwko Gironie, choć czasami budził niepokój na trybunach przez ryzykowną grę nogami - napisano.
Przed "Blaugraną" teraz spotkanie w La Lidze. W 10. kolejce piłkarze Hansiego Flicka zagrają na wyjeździe z Realem Madryt. "El Clasico" rozpocznie się w niedzielę 26 października o godz. 16:15.Przejdź na Polsatsport.pl