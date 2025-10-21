Szczęsny triumfuje. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości. To zaważyło o ocenie

FC Barcelona pokonała Olympiacos Pireus 6:1 w trzeciej kolejce fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. W pierwszym składzie "Dumy Katalonii" znalazł się Wojciech Szczęsny. Hiszpańskie media oceniły wytęp polskiego golkipera.

ZOBACZ TAKŻE: Stracił pracę po... ośmiu meczach. Kolejna zmiana trenera w Premier League

"Sport" przyznał brakarzowi "6" w dziesięciostopniowej skali i nazwał go "zmiennym".

"Był czujny i zdołał obronić bardzo niebezpieczny strzał z dystansu w pierwszych minutach. Była to ważna interwencja, kontrastująca z jego niepewną grą nogami, która spowodowała kilka niebezpiecznych sytuacji. Odczytał intencje El Kaabiego przy rzucie karnym, ale piłka wpadła do bramki po odbiciu od słupka" - stwierdzili dziennikarze katalońskiego dziennika.

Taką samą notę Szczęsny otrzymał od portalu eldesmarque.com.

"Nie najlepiej grał nogami, ale nadal pokazywał pewność siebie i dowodził swoją drużyną. To weteran, który sprawia, że ​​ludzie zapominają o Joanie Garcii" - dodano.

Podobną opinię o występie Polaka miało "Mundo Deportivo".

"Sprawdzono go w pierwszej minucie, a on odpowiedział wspaniałą interwencją. Zachował swoją dobrą formę z meczu przeciwko Gironie, choć czasami budził niepokój na trybunach przez ryzykowną grę nogami - napisano.

Przed "Blaugraną" teraz spotkanie w La Lidze. W 10. kolejce piłkarze Hansiego Flicka zagrają na wyjeździe z Realem Madryt. "El Clasico" rozpocznie się w niedzielę 26 października o godz. 16:15.

MR, Polsat Sport