Tabela Ligi Mistrzów. Kto jest liderem?

Piłka nożna

Trwają rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zobacz, jak wygląda aktualna tabela Champions League. Kto jest liderem Ligi Mistrzów?

fot. PAP
Liga Mistrzów tabela. Jak wyglądają tabele Ligi Mistrzów?

Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Komplet punktów na swoim koncie mają między innymi Bayern Monachium czy Real Madryt. Wpadkę zanotowała Barcelona - w drugiej serii gier przegrała u siebie z PSG, obrońcą efektownego trofeum.

 

W trzeciej kolejce dojdzie do kilku hitów. Arsenal podejmie Atletico Madryt, a Real Madryt zmierzy się z Juventusem.

 

Jak wygląda aktualna tabela Ligi Mistrzów?

Tabela Ligi Mistrzów:

