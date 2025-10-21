Tabela Ligi Mistrzów. Kto jest liderem?

Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Komplet punktów na swoim koncie mają między innymi Bayern Monachium czy Real Madryt. Wpadkę zanotowała Barcelona - w drugiej serii gier przegrała u siebie z PSG, obrońcą efektownego trofeum.

W trzeciej kolejce dojdzie do kilku hitów. Arsenal podejmie Atletico Madryt, a Real Madryt zmierzy się z Juventusem.

Jak wygląda aktualna tabela Ligi Mistrzów?

Tabela Ligi Mistrzów:

