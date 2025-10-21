Tabela Ligi Mistrzów. Kto jest liderem?
Trwają rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zobacz, jak wygląda aktualna tabela Champions League. Kto jest liderem Ligi Mistrzów?
Liga Mistrzów tabela. Jak wyglądają tabele Ligi Mistrzów?
Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Komplet punktów na swoim koncie mają między innymi Bayern Monachium czy Real Madryt. Wpadkę zanotowała Barcelona - w drugiej serii gier przegrała u siebie z PSG, obrońcą efektownego trofeum.
W trzeciej kolejce dojdzie do kilku hitów. Arsenal podejmie Atletico Madryt, a Real Madryt zmierzy się z Juventusem.
Jak wygląda aktualna tabela Ligi Mistrzów?
